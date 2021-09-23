Определили 16 больниц для пациентов с осложнениями: как Киев готовится к новым вызовам COVID-19

Определили 16 больниц для пациентов с осложнениями: как Киев готовится к новым вызовам COVID-19

По состоянию на 23 сентября загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с СОVID-19 — 20%.

Киев готовится к новым вызовам COVID-19.

На сегодня в столице определены 16 учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом во время сессии Киевсовета сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, комментируя усиление карантина в связи с введением в Киеве, как и во всей Украине, "желтого" уровня эпидопасности.

"В этих заведениях развернуто 4192 койки, 96% которых обеспечены централизованным кислородом. Кроме того, город определил две резервные больницы, которые также смогут принимать больных COVID-19 в случае обострения ситуации. А это еще 1118 дополнительных койко-мест", — добавила она.

Указанные учреждения здравоохранения обеспечены необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

По состоянию на 23 сентября загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем СОVID-19, — 20%.

В то же время Анна Старостенко призвала киевлян вакцинироваться, ведь это единственный способ уберечься от тяжелого течения заболевания COVID-19.

Так, сегодня в столице работают Центр массовой вакцинации на Левобережной, 117 пунктов прививок на базе медицинских учреждений города, прививочные центры в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также 57 мобильных бригад, вакцинирующих организованные коллективы.

Отметим, что на сегодня в Киеве уже сделано 1685799 прививок, из них первая доза — 839 732, вторая — 846067. За последние сутки было проведено почти 15 тысяч прививок.

Напомним, в Киеве три вуза перешли на дистанционное обучение.

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