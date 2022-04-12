Операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано – глава штаба

Операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано – глава штаба

Противник не отказался от своих агрессивных намерений, потому силы обороны должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу.

Операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано.

Об этом сообщил глава штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук в эфире информационного марафона.

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По его словам, операция продолжалась с 24 февраля по 2 апреля.

"Цель операции достигнута — противник был остановлен, ему нанесены значительные потери, дезорганизовано его управление системы материально-технического обеспечения, личный состав деморализован", — рассказал Корнийчук.

В то же время, он отметил, что угроза для Киева не исчезла, потому что противник не отказался от своих агрессивных намерений. Поэтому силы обороны должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу.

Корнийчук подчеркнул, что "оборона столицы готовилась многоэшелонированной, которая могла бы выдержать как штурм большой группировки войск по разным направлениям, так и долговременное окружение".

"Имея значительное преимущество в силах и средствах, особенно в первые дни обороны Киева, противник не смог завладеть наступательной инициативой. Это произошло благодаря правильному построению обороны, эффективному использованию природных барьерных рубежей и, безусловно, героизму наших защитников", — сказал глава штаба.

Корнийчук поблагодарил всех, кто обеспечивает жизнедеятельность города, защитников Киева и неравнодушных жителей города, которые приходили и помогали в любой работе, которая была важна для военных.

Напомним, местным жителям не рекомендуют сейчас возвращаться в Киевскую область из-за угрозы повторного наступления РФ.

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