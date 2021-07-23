Опасный электротранспорт: в Киеве мужчина упал с моноколеса, которое влетело в Infiniti и повредило его

В полиции призывают владельцев электротранспорта быть максимально внимательными и осторожными.

Электротранспорт — высокомобильный, относительно недорогой, экологический, дешевый в эксплуатации, но, как показывает опыт, достаточно опасен.

Об этом в Facebook заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Происшествие произошло на улице Большая Васильковская, в Киеве. Человек на моноколесе не справился с управлением и упал на проезжую часть, а именно моноколесо отлетело в автомобиль Infiniti и повредило его. К сожалению, без пострадавших не обошлось.

"Хотя на видео выглядит так, что с мужчиной, ехавший на электротранспорте, все хорошо, но когда прошел шок от ситуации, стало понятно, что травмы есть и пришлось вызвать медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

"При отсутствии надлежащего правового регулирования использования легкого электротранспорта, его пользователи довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Сейчас продолжается работа по урегулированию нормативно-правовых аспектов по использованию на улично-дорожной сети новейших средств передвижения ", — отметил Алексей Билошицкий.

Поэтому он советует владельцам электротранспорта быть максимально внимательными и осторожными, и заботиться о своей безопасности:

пользуйтесь шлемами, наколенниками и другими индивидуальными средствами защиты;

следите за дорожным покрытием, препятствиями;

будьте заметными — надевайте светлоотражающую одежду.

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