Опасный электротранспорт: в Киеве мужчина упал с моноколеса, которое влетело в Infiniti и повредило его

В полиции призывают владельцев электротранспорта быть максимально внимательными и осторожными.
Электротранспорт — высокомобильный, относительно недорогой, экологический, дешевый в эксплуатации, но, как показывает опыт, достаточно опасен.
Об этом в Facebook заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Происшествие произошло на улице Большая Васильковская, в Киеве. Человек на моноколесе не справился с управлением и упал на проезжую часть, а именно моноколесо отлетело в автомобиль Infiniti и повредило его. К сожалению, без пострадавших не обошлось.
"Хотя на видео выглядит так, что с мужчиной, ехавший на электротранспорте, все хорошо, но когда прошел шок от ситуации, стало понятно, что травмы есть и пришлось вызвать медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
"При отсутствии надлежащего правового регулирования использования легкого электротранспорта, его пользователи довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Сейчас продолжается работа по урегулированию нормативно-правовых аспектов по использованию на улично-дорожной сети новейших средств передвижения ", — отметил Алексей Билошицкий.
Поэтому он советует владельцам электротранспорта быть максимально внимательными и осторожными, и заботиться о своей безопасности:
- пользуйтесь шлемами, наколенниками и другими индивидуальными средствами защиты;
- следите за дорожным покрытием, препятствиями;
- будьте заметными — надевайте светлоотражающую одежду.
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