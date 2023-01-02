Опасность ударов в Киевской области сохраняется: силы ПВО работают по враждебным целям

Опасность атаки врага беспилотниками в Киевской области сохраняется.

Об этом в сообщении в социальных сетях написал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Наши силы противовоздушной обороны работают по целям. Главное сейчас – сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях до отбоя тревоги. Держимся!", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее стало известно, куда в Киеве в результате взрывов попал враг.

Добавим, что ранее в Киеве прозвучало несколько взрывов.

Ранее появилась информация о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области.

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