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Опасность ударов в Киевской области сохраняется: силы ПВО работают по враждебным целям

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1820
Время на прочтение
1 мин
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Опасность ударов в Киевской области сохраняется: силы ПВО работают по враждебным целям

Украинские военные изо всех сил защищают Киевскую область.

Опасность атаки врага беспилотниками в Киевской области сохраняется.

Об этом в сообщении в социальных сетях написал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Наши силы противовоздушной обороны работают по целям. Главное сейчас – сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях до отбоя тревоги. Держимся!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно, куда в Киеве в результате взрывов попал враг.

Добавим, что ранее в Киеве прозвучало несколько взрывов.

Ранее появилась информация о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области.

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Дата публикации
Просмотры
1820
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