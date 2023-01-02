Опасность ударов в Киевской области сохраняется: силы ПВО работают по враждебным целям

Украинские военные изо всех сил защищают Киевскую область.
Опасность атаки врага беспилотниками в Киевской области сохраняется.
Об этом в сообщении в социальных сетях написал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Наши силы противовоздушной обороны работают по целям. Главное сейчас – сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях до отбоя тревоги. Держимся!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее стало известно, куда в Киеве в результате взрывов попал враг.
Добавим, что ранее в Киеве прозвучало несколько взрывов.
Ранее появилась информация о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области.
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