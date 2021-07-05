Опасно купаться: на пляже Киева заметили скорпиона

На одном из столичных пляжей зафиксировали появление настоящего пресноводного скорпиона.

На озере Редькино, или как его еще называют Министерское озеро, что в Оболонском районе Киева, поселился водяной скорпион.

Об этом сообщил Евгений Руденко в Facebook на странице Животный мир Украины.

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Автор поста отметил, что водные скорпионы кусаются, поэтому стоит быть осторожными.

Пользователи в комментариях отмечают, что укус водного скорпиона немножко похож на пчелиный, но болевые ощущения менее интенсивны.

Водяной скорпион относится к семейству водных клопов, обитающих в пресных водоемах, где почти нет течения. У них очень своеобразная внешность, повадки хищника, они способны часами ждать добычу, хватая цепкими лапами и убивая ее смертоносным укусом. Клопы окрашены в серовато-бурый цвет, иногда их брюшко бывает ярко-красным, но заметно это только тогда, когда водяной скорпион летит над поверхностью воды.

В общем водяных скорпионов существует более 230 видов. Их размер может достигать 4,5 см. Скорпиона можно заметить на поверхности воды, так как они нередко поднимаются для пополнения запасов кислорода.

При нападении водного скорпиона на человека место укуса может сильно покраснеть, возможна аллергическая реакция.

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