Они жили хорошо, не чета нам: под Киевом оккупанты задерживают мирных жителей и хвастаются мародерствами (перехваченный разговор)

Также оккупанты отмечают, что Чечня, Сирия для российских военных — курорты, по сравнению с Украиной. По их словам, даже война в Чечне — "детский лепет".
В Сети опубликовали разговор российских оккупантов в Буче, перехваченный СБУ.
Запись разместил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.
Россияне рассказывают, как задерживали мирных жителей как заложников, хвастаются мародерствами и в восторге от того, как хорошо живут люди в Украине, в отличии от России.
Также они отмечают, что Чечня, Сирия для российских военных — курорты, по сравнению с Украиной. По их словам, даже война в Чечне — "детский лепет".
Полная запись разговора оккупантов в Буче
— "Здарова, как дела.
— Та ниче, нормально. У вас там че, кормлят?
— Да как кормят. Мы дома обнесли, что понаходили, то и едим. Буча, Ирпень. Валяются по улицам растрелянные (гражданские — Ред.). Есть, кое-где прячутся по подвалам.
— Против вас выступают?
— Выступают. Ну они жили хорошо. Не чета нам. Там такие дома, что одуреть можно. Такие ремонты, бытовая техника. Я такого у нас и не видел.
— У нас тоже здесь начинают дезертиры, мол отправляйте домой, забирайте оружие, мы не будем (воевать — Ред.) Ну это понятно: есть отряды, у которых потери большие. Их надо менять.
— А менять не кем.
— Менять не кем. Дома все увольняются, говорят: "ну его туда (в Украину — Ред.) ехать".
— Чеченцы — молодцы. Дезертиров... (неразборчиво). Те головы режут, чемоданы собирают. Зашли в село. Половили мирных. В один подвал мужиков, в другой — баб. Мол, если своим не скажите, чтоб оружие сложили — вырежем все подвалы. Чечня по сравнению с Украиной — это детский лепет. Уже даже бывалые сказали, что такой войны не было вообще. Чечня, Сирия — курорты, по сравнению с тем, что тут творится".
В другом перехваченном телефонном разговоре российский военный звонит матери и рассказывает о мародерствах.
— "По коттеджам походил, посмотрел. Ох**льно люди живут. Все дома побросали, все грабят — наши (российские оккупанты — Ред.) чисто. Наши все разграбили, окна выбивают, все ломают. В домах все забирают. Я себе тоже (неразборчиво) взял, курточек взял. Там куртки брендовые. В баул запихнул. Кроссовки себе взял. Машина Infiniti новая стояла, 5 тысяч км пробега всего — думаю, в Россию такую вывезти бы".
Ранее сообщалось, что "кадыровцы" расстреляли раненых российских солдат вблизи Киева.
Напомним, что СБУ перехватила разговор оккупантов РФ: преступникам в Харькове дали команду стрелять по гражданским людям.
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