"Они нам не нужны": в Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки новорожденных щенков

"Они нам не нужны": в Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки новорожденных щенков

В отношении животновода проводятся проверки. Ему грозит до трех лет заключения.

В Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки пять новорожденных щенков. Четверолапые погибли на месте.

Об этом пишут "Вікна".

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Как стало известно, из окна щенков выбросил мужчина, который таким способом решил избавиться от детенышей своей не стерилизованной собаки. Когда на место прибыли копы и стали выяснять обстоятельствах происшествия, мужчина едва стоял на ногах. По всей видимости, он находился в нетрезвом состоянии.

“Щенки на улице. Это я их выбросил из окна. Сделал это, потому что они нам не нужны”, — заявил мужчина.

В полиции же факт происшествия задокументировали. В отношении живодера проводятся проверки. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, что в Харьковской области зверски убили беспризорную кошку, а ее труп повесили на входе в местную церковь.

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