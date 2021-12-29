"Они нам не нужны": в Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки новорожденных щенков

В отношении животновода проводятся проверки. Ему грозит до трех лет заключения.
В Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки пять новорожденных щенков. Четверолапые погибли на месте.
Об этом пишут "Вікна".
Как стало известно, из окна щенков выбросил мужчина, который таким способом решил избавиться от детенышей своей не стерилизованной собаки. Когда на место прибыли копы и стали выяснять обстоятельствах происшествия, мужчина едва стоял на ногах. По всей видимости, он находился в нетрезвом состоянии.
“Щенки на улице. Это я их выбросил из окна. Сделал это, потому что они нам не нужны”, — заявил мужчина.
В полиции же факт происшествия задокументировали. В отношении живодера проводятся проверки. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, что в Харьковской области зверски убили беспризорную кошку, а ее труп повесили на входе в местную церковь.
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