Октябрь этого года в Киеве попал в тройку самых сухих за последние 130 лет

Октябрь этого года в Киеве попал в тройку самых сухих за последние 130 лет

Среднемесячная температура воздуха октября в столице составляла +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С.

Нынешний октябрь в Киеве попал в тройку самых сухих за последние 130 лет.

На проспекте Науки выпало всего 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы.

Об этом идет речь в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений", — отмечается в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С.

Самым теплым днем было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8°С, а самым холодным – 26 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до -2,4°С.

Напомним, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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