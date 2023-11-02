Октябрь этого года оказался одним из самых теплых в Киеве за всю историю наблюдений: инфографика

Среднемесячная температура воздуха в октябре в столице равнялась +11,4°С, что на 2,8°С выше климатической нормы.

Октябрь этого года стал седьмым самым теплым в Киеве с 1881 года.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского 2 ноября в Facebook.

Как отмечают метеорологи, за месяц в столице зафиксировали два рекорда максимальной температуры воздуха.

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Среднемесячная температура равнялась +11,4°С, что на 2,8°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 11 октября, в этот день минимальная температура под утро снизилась до +0,9°С, а самое теплое – 14 октября, когда максимальная температура после полудня достигла +22,5°С.

Осадков на проспекте Науки выпало 66 мм, что составляет 143% климатической нормы.

Рекордно теплый октябрь в Киеве / Фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Напомним: с начала года Киев побил 40 температурных рекордов.

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