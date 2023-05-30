Окровавленные люди и охваченные огнем квартиры: спасатели показали жуткие кадры ночной атаки по Киеву

Это была 18-я массированная атака на Киев с начала мая.
Спасатели показали кадры последствий удара вражескими беспилотниками по Киеву 30 мая.
Фото пострадавших та спасателей, работавших на месте, опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины.
"Восемнадцатая массированная атака террористов за май на Киев! Спасатели держат свой фронт. Только за ночь к ликвидации последствий было привлечено 152 человека и более 30 единиц техники. Для вас важна каждая спасенная жизнь! Быстро, оперативно и самоотверженно! Спасибо, герои без оружия! Спасибо! ", — написал глава ведомства Сергей Крук.
Последствия атаки россиян по Киеву
Напомним, за последние 24 часа оккупанты совершили уже 3 нападения. При чем они постоянно меняет оружие для атаки, после комбинированного ракетно-дронового, а затем баллистического, агрессор применил исключительно БпЛА. Последняя воздуховая тревога продолжалась почти 3 часа.
По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников россиян. По данным КМВА, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. Обломки дронов упали в Глоссеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Святошинском районах.
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