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Около 20 жалоб на запуск салютов в Киеве: кого разыскивает полиция

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
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Около 20 жалоб на запуск салютов в Киеве: кого разыскивает полиция

Фото: Associated Press

Правоохранители открыли три уголовных производства на любителей громких залпов

Новогодняя ночь не прошла в Киеве без запуска фейерверков. В столичной полиции сообщают о трех уголовных производствах в отношении таких нарушений.

"Первый случай – это до Нового года, когда салют запустили на улице Тростянецкой в Дарницком районе. Этот случай мы еще отрабатываем. Второй – это Подольский район, где в новогоднюю ночь правоохранители оперативно задержали киевлянина-правонарушителя. Третий случай – это Оболонский район. в новогоднюю ночь из Оболони и Подола в полицию поступило 19 жалоб от жителей о запусках фейерверков", — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Там добавляют, что им звонили по телефону жильцы домов рядом с которыми запускали салюты. Пока информация о третьем случае запуска фейерверка на Оболони дорабатывается.

В полиции напоминают о запрете на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.

"Нарушителям, которые будут игнорировать ограничения, может угрожать как административная, так и уголовная ответственность. Полицейские вместе с другими профильными службами проверяют соблюдение законодательства по реализации пиротехники на рынках и рознично-торговых сетях. Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.", — сообщают правоохранители.

Статьи, предусматривающие наказание за реализацию или использование пиротехнических средств в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Украины:

  • ст. 164 КУоАП – нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности;
  • ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство;
  • ст. 182 КУоАП – нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах;
  • 195-6 КУоАП – нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств;
  • 296 УКУ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Напомним, количество погибших в результате российского ракетного удара 31 декабря увеличилось до двух. Тяжелораненый мужчина скончался в больнице.

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