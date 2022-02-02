Около 2 млн утраченных субсидий на отопление: в Киеве будут судить чиновника КГГА

Экс-директор Департамента соцполитики не принял меры, направленные на взыскание задолженности с предприятия-теплопоставщика.
В Киеве из-за служебной халатности городского чиновника потеряно 1,9 млн грн субсидий. Из-за этого будут судить экс-директора Департамента соцполитики КГГА.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Согласно материалам обвинения, бывший директор Департамента соцполитики не принял все меры, направленные на взыскание суммы задолженности с предприятия-теплопоставщика, которое за время отопительного сезона 2017-2018 годов не использовало средства субсидий, выделенных Департаментом. Указанное подтверждено и проведенными судебными экспертизами", — говорится в сообщении прокуратуры.
Установлено, что после завершения отапливаемого сезона предприятием-теплопоставщиком был изменен юридический адрес и начата процедура банкротства, а также хозяйственным судом утвержден реестр кредиторов без учета чрезмерно уплаченных средств.
В связи с бездействием экс-директора Департамента взыскания с предприятия-должника 1,9 млн грн уплаченной субсидии стало невозможным.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, в Киевскую городскую государственную администрацию направлено письмо о решении вопроса по заявлению иска к обвиняемому о возмещении причиненного ущерба.
Напомним, первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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