Оккупанты во время ракетной атаки повредили здание Консультативной миссии Европейского Союза

Российские оккупанты во время утренней ракетной атаки повредили здание Консультативной миссии Европейского Союза. Читайте последние новости Киева на ТСН.ua.

Здание Консультативной миссии Европейского Союза российские оккупанты повредили во время утренней атаки 10 октября. Расположена она в Киеве.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Россия ракетами повредила здание Консультативной миссии Европейского Союза. Миссия расположена на Владимирском спуске недалеко от пешеходного стеклянного моста, возле которого утром упала ракета”, — отметил Антон Геращенко.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате российской агрессии.

Напомним, что в Киеве и области на два часа отключат энергоснабжение.

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