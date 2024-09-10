Оккупанты вместо бойцов ВСУ: в киевской школе выдали учебники "Защита Отечества" с возмутительной ошибкой

В одной из киевских школ десятиклассникам издали учебники "Защита Отечества", где допущена возмутительная ошибка. На одной из страниц изображены русские солдаты вместо украинских защитников.

Об этом пишет "5 канал".

Фото в учебнике "Защита Отечества"

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Сомнений в том, что на фото все русское, нет. Автомат АК 107, бронежилет штурмовой 6-Б 43, каски на обоих 6Б47, винтовка "Орсис" Т 5000, изготовлена в Москве.

"Потратив 4 минуты на Google и Википедию становится понятным, что это, во-первых, униформа российской федерации. Смотришь на оружие — старый добрый калаш, немного модернизированный. И снайперская винтовка СВДМ. Их точно не было на вооружении ВСУ", — заметил экс-кандидат. роты 47-й механизированной бригады Николай Мельник.

У директора школы Василия Антонюка спросили, что он думает по поводу инцидента. Он ответил, что "не разбирается в военном деле". Мол, видел "в разных формах, разных военных", и не может точно утверждать. В то же время школьники убеждены: форма точно не украинская.

Ранее в Сети разразился скандал из-за учебника по украинскому языку. Да, карту Украины там изобразили без Крыма. На хейт уже отреагировали авторы книги и Министерство образования Украины.

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