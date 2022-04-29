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Оккупанты ударили ракетами по домам и инфраструктурным объектам в Фастове на Киевщине: есть раненые

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Оккупанты ударили ракетами по домам и инфраструктурным объектам в Фастове на Киевщине: есть раненые

фото/Фастовское районное управление полиции

Вечером 28 апреля оккупанты обстреляли ракетами Фастов, что находится в 70 километрах от Киева.

В полиции рассказали подробности ракетных ударов по городу.

Как сообщило Фастовское районное управление полиции, по территории Фастовской общины нанесли два ракетных удара.

В результате взрыва повреждены инфраструктурные объекты, на которых возник пожар. Разрушены два дома, около десяти получили повреждения.

Двоих пострадавших госпитализировали в больницу.

фото/Фастовское районное управление полиции / ©
фото/Фастовское районное управление полиции

На месте работают чрезвычайники. Полицейские документируют последствия взрыва.

Напомним, почти одновременно с Киевом россияне ударили и по области. Ракетами обстреляли Фастов. Сразу после взрывов на месте работали все экстренные службы.

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