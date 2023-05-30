Оккупанты убили 33-летнюю женщину: в полиции назвали количество пострадавших в Киеве и области (фото)

В результате атаки были повреждены дома и автомобили.

Из-за атаки Киева и Киевской области беспилотниками в ночь на 30 мая один человек погиб, 13 – получили ранения.

Об этом рассказал исполняющий обязанности Председателя Национальной полиции Украины Иван Выговский.

В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан.

Также повреждены 16 объектов – гражданские авто, сооружения и жилые дома.

На месте работают полицейские и экстренные службы.

Последствия атаки в Киеве и в области.

Последствия атаки в Киеве и в области.

Последствия атаки в Киеве и в области.

Последствия атаки в Киеве и в области.

Атака на Киев

В ночь на 30 мая в Киеве раздались взрывы. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.

В результате падения обломков произошло разрушение в разных районах Киева. В Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке, погиб один человек. В результате пожара в многоэтажном доме эвакуированы 20 человек.

По данным Воздушных сил, российская армия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить 29 дронов из 31 запущенного.

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