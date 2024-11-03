Оккупанты с новой силой атаковали Киев: власти сообщили детали

Россияне снова устроили воздушную атаку по Киеву – выпустили ударные дроны.

О деталях сообщили в КМВА.

"Сегодня вооруженные силы врага в очередной раз атаковали столицу Украины. Оружие террора то же самое — дроны. Они были запущены преимущественно с северо-восточного направления. На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно продолжалась пять с половиной часов. Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах города.

На местах возникли пожары, повреждение остекления окон общежития, покрытие дороги, электропроводов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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