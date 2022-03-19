Оккупанты окапываются – сооружают земляные валы вокруг техники, но "за окном не 1915-й"

Оккупанты окапываются – сооружают земляные валы вокруг техники, но "за окном не 1915-й"

Они построили земляные валы к северо-западу от Киева.

Российские окуапционные войска сооружают под Киевом земляные валы. Об этом сообщает CNN, предоставляя спутниковые снимки Maxar Technologies.

Видно, как военные РФ окопаются, строя земляные валы вокруг своей военной техники к северо-западу от Киева, в районе села Озера Бородянского района и аэропорта "Антонов".

В селах Здвижовка и Берестянка, расположенных далее к северо-западу, можно увидеть российскую военную технику и сооружение насыпей.

"Русские кафиры пытались основательно обустроить позиции, оковывались... Но что-то пошло не так. Наверное, то, что за окном не 1915-й", – написал также и украинский блоггер, известный как ZLOY_ODESSIT, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Фото: Maxar

Напомним, российские военные, попавшие в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использоваться для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

"Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Безусловно, указанные пленные будут максимально использованы в дальнейшем для восстановления экономического потенциала нашей страны и, возможно, как обменный фонд", — сказал он.

Он уточнил, что Украина обязуется удерживать их в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине уже работают специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.