Персонал и подопечные были заранее эвакуированы.
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату под Киевом.
Персонал и подопечные были заранее эвакуированы.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.
В результате взрывной волны частичных разрушений испытал и жилой корпус учреждения.
"На момент обстрела, подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. В настоящее время на месте обстрела работают специалисты", — говорится в сообщении КГГА.
Напомним, в Ирпене оккупанты расстреляли журналиста New York Times, еще один американец ранен.
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