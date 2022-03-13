Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату под Киевом

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату под Киевом

Персонал и подопечные были заранее эвакуированы.

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату под Киевом.

Персонал и подопечные были заранее эвакуированы.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.

В результате взрывной волны частичных разрушений испытал и жилой корпус учреждения.

"На момент обстрела, подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. В настоящее время на месте обстрела работают специалисты", — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, в Ирпене оккупанты расстреляли журналиста New York Times, еще один американец ранен.

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