Оккупанты на Киевщине попали в энергетический объект и повредили многие гражданские объекты: детали

В настоящее время в области применены экстренные отключения электроэнергии.

Киевская область с ночи 26 января страдает от атак РФ — атака дронов утром сменилась ракетными ударами. Есть попадание в энергетический объект и повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Силы ПВО отработали достойно и, к счастью, обошлись без жертв и пострадавших. Впрочем, в результате атак оккупантов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные дома и многоэтажки, автомобили жителей в некоторых районах области.

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"Предпочтительно – это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад. На местах работают все необходимые экстренные службы. Последствия массированных атак устанавливаются. Также есть попадание в энергетический объект ", – сказано в сообщении.

В настоящее время в области применены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений в настоящее время не действуют.

Ранее в полиции показали фото обломков вражеской ракеты в Киевской области.

Напомним, в воздушном пространстве Киева во время атаки РФ 26 января было зафиксировано около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены украинскими защитниками.

Впрочем, произошло попадание ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе.

Предварительно, в результате ракетного террора россиян погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

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