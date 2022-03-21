Оккупанты атаковали торговый центр в Киеве: из-под завалов достали человека, еще четверо погибли (видео)

Оккупанты атаковали торговый центр в Киеве: из-под завалов достали человека, еще четверо погибли (видео)

В результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра.

Вечером воскресенья, 20 марта, в Подольском районе Киева в результате вражеских обстрелов занялись торговый центр и автомобили на парковке.

Об этом информирует ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава. Ликвидация пожара продолжается.

Из-под завалов спасатели извлекли человека. Также известно о четырех погибших.

Напомним, что в Киеве после мощных взрывов произошел масштабный пожар в спальном районе.