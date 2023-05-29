Оккупанты атаковали Киевскую область: загорелся дом (фото)

Андрей Небытов подчеркнул, что ракетная угроза в области продолжается.
Российские войска 29 мая атаковали Киевскую область и повредили хозяйственный дом в одном из районов.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
"В одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет", – говорится в заявлении.
На месте работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.
Небытов подчеркнул, что ракетная угроза продолжается, и призвал всех оставаться в укрытиях.
Напомним, российские захватчики днем 29 мая атаковали Киев ракетами. В городе работала ПВО, и в результате ее работы обломки сбитых воздушных целей врага упали в Подольском и Оболонском районах. Там загорелись пожары. Есть пострадавший.
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