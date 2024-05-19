Оккупанты атаковали Киевщину дронами – какие последствия

Оккупационная армия России в ночь на 19 мая пыталась атаковать Киевскую область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО – все цели уничтожены вне населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют", - говорится в сообщении.

Кравченко добавил, что оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки по Киевщине.

Напомним, ночью Россия выпустила по Украине 37 дронов-камикадзе – как сработала ПВО.

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