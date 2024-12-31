Оккупанты атаковали Киев ракетами: власти сообщили первые подробности

Пока информации о пострадавших нет.
Сегодня утром, 31 декабря, российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
"В результате ракетного удара по Киеву, предварительно, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания", — говорится в сообщении.
В КМВА отмечают, что пока информация о пострадавших не поступала.
Напомним, с 07:17 в Киеве раздаются сирены из-за угрозы обстрелов РФ. Впоследствии в столице прогремели мощные взрывы.
Читайте также: