Оккупанты атаковали Киев ракетами: власти сообщили первые подробности

Пока информации о пострадавших нет.

Сегодня утром, 31 декабря, российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"В результате ракетного удара по Киеву, предварительно, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания", — говорится в сообщении.

В КМВА отмечают, что пока информация о пострадавших не поступала.

Напомним, с 07:17 в Киеве раздаются сирены из-за угрозы обстрелов РФ. Впоследствии в столице прогремели мощные взрывы.

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