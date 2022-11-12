Оказался в реанимации из-за замечания: в Киевской области водитель мопеда проломил мужчине голову (фото)

Местный житель сделал замечание водителю мопеда из-за того, что тот нарушал тишину, подавая сигналы клаксоном.
В Киевской области мужчина оказался в реанимации из-за замечания водителю мопеда.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
На днях от медиков поступило сообщение о госпитализированном в реанимацию мужчине с открытой черепно-мозговой травмой.
Правоохранители Таращи выяснили, что в селе Косяковка злоумышленник, управляя мопедом, нарушал тишину, подавая сигналы клаксоном, что возмутило 33-летнего жителя села. Последний позвал водителя, который в ответ остановился, взял деревянную палку и зашел во двор к оппоненту.
Во время спора возмущенный нарушитель тишины ударил палкой хозяина по голове, после чего спокойно уехал мопедом с места происшествия.
Полицейские Белоцерковщины задержали и поместили 25-летнего фигуранта в изолятор временного содержания.
Известно, что в прошлом у задержанного уже были проблемы за аналогичные преступления.
Следователи, по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили обидчику о подозрении за нанесение тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УКУ). Злоумышленнику грозит до восьми лет за решеткой.
Напомним, под Киевом задержали одессита, который выстрелил в лицо любимой и скрылся.
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