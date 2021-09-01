Оказался в больнице с переохлаждением: в Киевской области мужчина упал в колодец (видео)

Оказался в больнице с переохлаждением: в Киевской области мужчина упал в колодец (видео)

49-летнего мужчину удалось вытащить.

В Киевской области мужчина упал в колодец.

Событие произошло в селе Ксаверовка Белоцерковского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации Полиции Киевской области.

На выходных в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение от жительницы села Ксаверовка. Она объяснила что нуждается в помощи полиции, поскольку взволнована поведением своего соседа, который бегает и кричит посреди улицы.

Полицейские отдела реагирования патрульной полиции, которые первыми прибыли на место происшествия, обнаружили хозяина дома в его же колодце.

Сотрудники полиции сразу вызвали по адресу сотрудников ГСЧС и медиков, поскольку понимали, что жизни мужчины угрожала опасность. До приезда спасателей полицейские постоянно поддерживали разговор с ним.

Совместными усилиями спасателей, полицейских и неравнодушных граждан 49-летнего мужчину удалось вытащить.

Медики диагностировали у него переохлаждение и транспортировали в больницу Василькова для общего обследования.

"Полицейские просят граждан быть осторожными и заботиться о своей безопасности. В случае вызова помощи рекомендуем обращаться на номера экстренных служб "101" - ГСЧС, "102" - полиция, "103" - скорая медицинская помощь. Кроме того, в городе Белая Церковь работает центр оперативного реагирования по номеру 067-310-77-55 ", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские Белоцерковщины спасли мужчину, который упал в колодец Полицейские Белоцерковщины спасли мужчину, который упал в колодец Исходными в Белоцерковский районного управления полиции поступило сообщение от жительницы села Ксаверовка. Она объяснила что нуждается в помощи полиции, поскольку взволнована поведением своего соседа, который бегает и кричит посреди улицы. Полицейские отдела реагирования патрульной полиции, которые первыми прибыли на место происшествия и обнаружили хозяина дома в его же колодцы. Сотрудники полиции сразу вызвали по адресу работников ДСНС и медиков, поскольку понимали, что жизни человека угрожала опасность. До приезда спасателей полицейские постоянно поддерживали разговор с мужем и разъясняли его действия. Совместными усилиями спасателей, полицейских и неравнодушных граждан 49-летнего мужчину удалось вытянуть. Медики диагностировали у него переохлаждение и транспортировали в больницу Василькова для общего обследования. Полицейские предупреждают граждан быть осторожными и заботиться о своей безопасности. В случае вызова помощи рекомендуем обращаться на номера экстренных служб "101" -ДСНС, "102" — полиция, "103" — скорая медицинская помощь. Кроме этого, в городе Белая Церковь работает Центр оперативного реагирования по номеру 067-310-77-55. Берегите себя и своих близких! # Полиция # полицияКиивщины Национальная полиция Украина Белоцерковское районное управление полиции Взгляд Киевщина — информационное агентство Опубликовано Полиция Киевской области вторнику, 31 августа 2021

Напомним, в Ровно женщина села на бетонную глыбу и упала в канализационный люк. Внизу среди хлама она просидела всю ночь.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку