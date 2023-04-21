Охранники УПЦ МП металлы ножи в старинные двери Киево-Печерской лавры: фото, видео

В Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП повредила деревянную дверь XVIII века. Их использовали как мишень для бросания ножей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины. На территории национального заповедника продолжает работать специальная комиссия (чтобы просмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Что оставляет после себя "русский мир" и его поклонники – последствия говорят сами за себя. На видео – помещение охраны, которым пользовались УПЦ МП. Своими глазами можете увидеть наручники на дверях. Древние двери XVIII века, которые использовались как мишень для бросания ножей", — сообщил и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Комиссия также провела осмотр памятника архитектуры национального значения – Братского корпуса на Ближних пещерах (корпус №44). Из-за того, что дверь в здание была закрыта, для их открытия вызвали специалистов.

"В корпусе усматриваются признаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора от 14.06.1995 года №43 достопримечательности: "не допускать использования достопримечательности для хозяйственных нужд, содержать здание достопримечательности и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном противопожарном и техническом состоянии…", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в комиссии, во внутренних помещениях обнаружили мебели, разнообразные упаковочные материалы, товары для продажи (церковное начиние, свечи, календари, буклеты), одежду и обувь, швейное оборудование. Кроме того, представителями Московского патриархата не принимались противопожарные меры.

Напомним, полиция проверяет все вещи, которые представители УПЦ МП вывозят из Лавры. Комиссия выявила новые нарушения эксплуатации заповедника Киево-Печерской Лавры представителями Московского патриархата.

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