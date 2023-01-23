Ограничения света остаются: гендиректор YASNO о распределении электричества в Киеве

Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко рассказал о ситуации со светом, в частности, в Киеве и области. По его словам, 23 января электричество предоставлялось по графикам. Завтра, 24 января, граждан ждут ограничения.

Об этом Коваленко сообщил в Facebook.

Так, в рабочие дни отключения электричества в столице продолжались в среднем 5 часов 23 минуты, в выходные – 4 часа 29 минут.

Также Сергей Коваленко поднял тему равномерности отключений и поделился данными работы сетей в Киеве ДТЭК Киевские электросети

"Ежедневно НЭК Укрэнерго доказывает ограничение объемов электроэнергии операторам систем распределения каждой области. Далее ОСР должны равномерно распределить электроэнергию для потребителей", — отметил он.

Как сообщил Коваленко, в Киеве все потребители (за исключением критической инфраструктуры) распределены по трем группам. Каждая группа разбита на 10 подгрупп или групп линий. И группы, и подгруппы формируются в соответствии с мощностью, а не количеством домов. На каждую очередь сейчас приблизительно приходится 35-45 МВт.

Гендиректор энергетической компании YASNO поделился инфографикой распределения электричества в Киеве.

ЯСНО

Как пояснил Коваленко, каждый отдельный столбик – это группа линий. Цифра на столбике – это процент времени, в течение которого эта подгруппа линий была со светом на прошлой неделе. Так мы видим, что по подгруппам отключения происходят достаточно равномерно.

"Конечно, есть отклонения, но разница между подгруппами в целом не существенна. При таком количестве потребителей, локальных аварий и других деталей распределение выглядит нормальным", — добавил он.

Добавим, что ограничение электроэнергии в Киеве остается. Лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным.

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