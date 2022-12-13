Ограничения электроэнергии в Киеве сократились: в YASNO сообщили о ситуации со светом

В Киеве по состоянию на 13 декабря сократились ограничения электроэнергии, но, несмотря на это, ситуация в столице — сложная.

Об этом рассказал генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

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Он добавил, что украинская энергосистема получила дополнительные 1000 МВт, которые распределятся по регионам.

"Сегодня Киев чувствует себя лучше, чем вчера. Ограничения сократились, но ситуация все равно еще сложная. Хорошая новость — подключены дополнительные мощности генерации - Украина совокупно получила +1000МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Потому что фактически эту мощность должны распределить на все регионы. Эта тысяча поможет нам с пониманием графиков", — говорится в его графике.

Также Коваленко появил, что, несмотря на рост генерации электроэнергии, ситуация не улучшается из-за поврежденных сетей.

"Здесь действительно комплексно. Генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов. Но даже если бы она была полноценной, ее не смогли бы передать из-за повреждений сетей. Сети ремонтируются, но это требует времени", — отметил он.

В энергосистеме сохраняется сложная ситуация

После масштабных обстрелов России 5 декабря ситуация в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии в Украине остается значительным.

В "Энергоатоме" сообщили, что только 13 декабря подключили к сети последний энергоблок АЭС, который был выведен из рабочего строя после ракетного обстрела РФ 23 ноября. Таким образом, энергосистема получила дополнительных 1000 МВт-ч электроэнергии.

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