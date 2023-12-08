Ограничение работы метро в Киеве: сроки ремонта могут значительно увеличиться

Транспортная инфраструктура Киева не сможет справиться из-за ремонтных работ в метро.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

По его словам, сроки ремонтных работ могут увеличиться до года. А потому местных жителей ждут огромные пробки.

"Уже сегодняшний день показал, что транспортная инфраструктура города не справится... Если городские власти пытаются показать, что это будет плановым ремонтом, то это абсолютно не так. Ведь вчера на сессии Киевского городского совета об этом никто не обмолвился..." По мнению некоторых экспертов, прогнозируют не полгода, а год, что эти станции метрополитена будут закрыты. Я думаю, что нас ждут сверхстрашные и огромные пробки", — подчеркнул Андрей Витренко.

Напомним, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закрыто на время ремонта перегонного тоннеля.

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