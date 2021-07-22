Ограничение движения в Киеве 24-25 июля: обнародован список улиц

В столице на выходных пройдут массовые спортивные соревнования.

В Киеве на выходных будет ограничено движение рядом улиц. В столице 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".

Об этом говорится в сообщении КГГА.

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Спортивные соревнования продлятся два дня: 24 июля, в субботу, на Трухановом острове состоится Hoka забег 5 км и детские старты, а 25 июля, в воскресенье — индивидуальный заплыв на 1,9 км и триатлонный старт на дистанции 70.3, включающий этап плавания (1900 м), этап велогонки (90 км) и этап бега (21 км).

КГГА

График перекрытия улиц 24-25 июля 2021:

Контрактовая площадь — с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля;

ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) — с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля;

Почтовая площадь (причал № 2-10) — с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля.

График перекрытия улиц 24 июля 2021:

ул. Трухановская — с 16:00 до 20:00.

График перекрытия улиц 25 июля 2021:

ул. Трухановская — с 7:00 до 15:30;

ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 15:30;

Боричев спуск — с 07:00 до 15:30;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 15:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:30;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 13:30;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:30;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) — 07:00 до 13:30;

поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) — 07:00 до 13:30;

поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую — с 07:00 до 13:30.

Движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. "Выдубичи", движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме.

Напомним, в Украине снова идет жара. В Киеве в субботу еще будет комфортно — днем 21-26 °, а в воскресенье, 25 июля, температура днем поднимется до 29°.

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