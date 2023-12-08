Ограничение движения поездов метро: в Киеве от "Теремков" до "Лыбидской" курсирует 55 автобусов и 15 троллейбусов

В течение ближайшего часа количество единиц наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличат до 77 автобусов и 20 троллейбусов

В Киеве из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей движение поездов на участке между станциями метро "Теремки" — "Демеевская" уже остановлено. Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Лыбидская".

Об этом сообщает КГГА.

От "Теремков" до "Лыбидской" курсирует 55 автобусов и 15 троллейбусов.

В ближайшее время количество единиц наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличат до 77 автобусов и 20 троллейбусов.

Отметим, интервал движения поездов на этой линии метро составлял около трех минут. Интервал движения автобусов и троллейбусов будет не больше.

Такое количество наземного транспорта сможет перевезти 14-15 тысяч человек в час. К примеру, метро на данном участке перевозило около 12 тысяч человек в час.

Напомним, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закрыто на время ремонта перегонного тоннеля.

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