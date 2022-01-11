Ограбление известного журналиста в Киеве: нападавшие задержаны и уведомлены о подозрении (фото)

Ограбление известного журналиста в Киеве: нападавшие задержаны и уведомлены о подозрении (фото)

Суд избрал грабителям меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

В Киеве задержали и сообщили о подозрении молодым людям, которые ограбили журналиста и соучредителя "Громадського радіо" Андрея Куликова.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, 7 января 2022 года указанные лица, находясь вблизи дома по проспекту Победы в Киеве, увидели потерпевшего, и с целью завладения его имуществом, нанесли несколько ударов руками и ногами в область головы и грудной клетки мужчине, после чего отобрали у него деньги, банковскую карту и мобильный телефон", — говорится в сообщении.

По результатам проведенных оперативных мероприятий, обоих нападавших удалось установить и задержать. Ими оказались уроженцы Николаевской и Волынской областей, 1998 г. р. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.

В настоящее время лицам сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, трое иностранцев похитили и неделю удерживали полтавского фермера под Киевом. Похитители требовали от мужчины средства, а также переписать в их пользу бизнес и недвижимое имущество.

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