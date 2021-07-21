Ограбление банка в Киеве: нападающей объявили о подозрении

Ограбление банка в Киеве: нападающей объявили о подозрении

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Женщине, которая ограбила банк в Киеве и даже взяла заложницу, объявили о подозрении.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Также читайте Требовала 15 тысяч гривен с игрушечным пистолетом: подробности ограбления банка в Киеве

"Оболонской окружной прокуратурой. Киева сообщено о подозрении 23-летней местной жительнице по факту разбойного нападения на банковское учреждение, захват заложников и повреждения имущества (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украина)", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы применения залога. Следствие продолжается.

Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что вчера, 20 июля, женщина 1998 года рождения ворвалась в отделение банка с дымовой шашкой, требовала деньги, а когда сотрудники вызвали охрану, она взяла заложницу. Сотрудники передали нападающей 15 тыс. грн.

Злоумышленница задержали на выходе из помещения работники частной охранной фирмы. Заложница не пострадала.

Новости Украины: ТСН узнала эксклюзивные детали ограбления банка в Киеве

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку