Огонь уничтожил уникальный орган: Ткаченко показал, как выглядит после пожара костел Святого Николая (фото)

По словам министра культуры, костелу ничего не угрожает.

Уничтоженный орган и люстра на полу — такой вид сейчас имеет после пожара костел Святого Николая, который вспыхнул вечером 3 сентября.

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Фотографии с последствиями от пожара 4 сентября опубликовал в своем Telegram-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Сегодня утром, после осмотра результатов пожара в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, скажу главное — благодаря оперативной реакции ГСЧС удалось избежать значительных повреждений здания. Костелу ничего не угрожает. Однако есть болезненная потеря — уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил", — написал глава Минкульта.

Олександр Ткаченко Телеграм

Олександр Ткаченко Телеграм

Ткаченко также отметил, что точную причину пожара установит следствие, а МКИП начинает детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

Напомним, 3 сентября поздно вечером в Киеве вспыхнул костел Святого Николая — возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был поврежден орган. К счастью, пострадавших нет. Как сообщили в ГСЧС, в 22:41 пожар был локализован на площади 80 кв.м, а в 23:26 — ликвидирован.

Пожар в костеле Святого Николая вероятно вспыхнул во время репетиции на органе

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