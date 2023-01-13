Огонь распространился на крышу дома: появились фото и детали сильного пожара в Киеве

Сегодня, 13 января, спасатели ликвидировали пожар в Киеве, возникший в Дарницком районе столицы. Там горел 2-этажный жилой дом. Пламя распространилось на его кровлю.

Об этом проинформировали в ГСЧС в Киеве.

Пожарные в 9:03 получили сообщение о пожаре, вспыхнувшем на ул. Садовой, 117. По прибытию на место возгорания, бойцы установили, что горит 2-этажный жилой дом с распространением пламени на кровлю.

В 10:35 возгорание локализовали на площади 100 кв. м и в 10:59 – ликвидировали.

Огонь гасили 18 чрезвычайников с помощью 4 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, сегодня, 13 января, киевляне заметили черный дым в небе в районе Осокорков и обнародовали соответствующее видео в соцсети. Как выяснил ТСН.ua, это горел частный дом на улице Садовой,117.

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