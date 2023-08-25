Огонь перекинулся на крышу: в Киеве на Печерске возник пожар в жилом доме

Жителей дома эвакуировали, одной пострадавшей – 21-летней девушке, медики оказали помощь на месте.
В Киеве на Печерске возник пожар в жилом доме.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличк в Telegram.
"Возгорание возникло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома, и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 квадратных метров. Жителей дома эвакуировали. Одной пострадавшей — 21-летней девушке, медики оказали помощь на месте", — написал мэр.
Пожарно-спасательные службы ликвидировали пожар в жилом доме в Печерском районе.
Для эвакуированных жителей обустроено помещение в ближайшей школе
Жителям, которые были эвакуированы в результате пожара в Печерском районе, временно предложено обустроенное помещение в ближайшей школе. Все коммунальные службы, службы социальной защиты работают на месте происшествия. Также есть палатка Красного Креста со всем необходимым.
Напомним, в Киевской области молния подожгла несколько домов.
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