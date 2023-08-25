Огонь перекинулся на крышу: в Киеве на Печерске возник пожар в жилом доме

Жителей дома эвакуировали, одной пострадавшей – 21-летней девушке, медики оказали помощь на месте.

В Киеве на Печерске возник пожар в жилом доме.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличк в Telegram.

"Возгорание возникло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома, и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 квадратных метров. Жителей дома эвакуировали. Одной пострадавшей — 21-летней девушке, медики оказали помощь на месте", — написал мэр.

Также читайте В Киеве вспыхнул масштабный пожар: что горит

Пожарно-спасательные службы ликвидировали пожар в жилом доме в Печерском районе.

Для эвакуированных жителей обустроено помещение в ближайшей школе

Жителям, которые были эвакуированы в результате пожара в Печерском районе, временно предложено обустроенное помещение в ближайшей школе. Все коммунальные службы, службы социальной защиты работают на месте происшествия. Также есть палатка Красного Креста со всем необходимым.

Напомним, в Киевской области молния подожгла несколько домов.

Читайте также: