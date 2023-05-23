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Огонь охватил квартиру: в Дарницком районе – пожар

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
629
Время на прочтение
1 мин
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Огонь охватил квартиру: в Дарницком районе – пожар

Пожар в Киеве 23 мая Иллюстративный / Фото: УНИАН

По словам очевидцев, есть пострадавшие.

В Дарницком районе Киева по улице Симферопольская горит квартира в пятиэтажке.

Об этом сообщают очевидцы пожара и публикуют кадры с места происшествия в Сети.

В ГСЧС Киева в комментарии для ТСН.ua подтвердили пожар и уточнили, что огонь охватил квартиру на 3 этаже жилого дома. На месте происшествия находятся спасатели, ликвидирующие возгорание.

По словам очевидцев, есть пострадавшие. У ГСЧС пока нет информации о пострадавших. Сейчас пожарные тушат пожар.

Больше деталей впоследствии.

Напомним, Сухопутные войска ВСУ обратились с важным заявлением к жителям Киева и области.

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Дата публикации
Просмотры
629
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