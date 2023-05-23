Огонь охватил квартиру: в Дарницком районе – пожар

По словам очевидцев, есть пострадавшие.
В Дарницком районе Киева по улице Симферопольская горит квартира в пятиэтажке.
Об этом сообщают очевидцы пожара и публикуют кадры с места происшествия в Сети.
В ГСЧС Киева в комментарии для ТСН.ua подтвердили пожар и уточнили, что огонь охватил квартиру на 3 этаже жилого дома. На месте происшествия находятся спасатели, ликвидирующие возгорание.
По словам очевидцев, есть пострадавшие. У ГСЧС пока нет информации о пострадавших. Сейчас пожарные тушат пожар.
Больше деталей впоследствии.
Напомним, Сухопутные войска ВСУ обратились с важным заявлением к жителям Киева и области.
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