Огонь охватил квартиру: в Дарницком районе – пожар

По словам очевидцев, есть пострадавшие.

В Дарницком районе Киева по улице Симферопольская горит квартира в пятиэтажке.

Об этом сообщают очевидцы пожара и публикуют кадры с места происшествия в Сети.

Также читайте ВСУ обратились с важным заявлением к жителям Киева и области

В ГСЧС Киева в комментарии для ТСН.ua подтвердили пожар и уточнили, что огонь охватил квартиру на 3 этаже жилого дома. На месте происшествия находятся спасатели, ликвидирующие возгорание.

По словам очевидцев, есть пострадавшие. У ГСЧС пока нет информации о пострадавших. Сейчас пожарные тушат пожар.

Больше деталей впоследствии.

Напомним, Сухопутные войска ВСУ обратились с важным заявлением к жителям Киева и области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.