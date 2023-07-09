Огненный ад в Киеве: пожар на АЗС вспыхнул из-за наезда авто на колонку (фото, видео)

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на АЗС в Деснянском районе Киева, который произошел в воскресенье, 9 июля, в результате того, что в заправку влетел автомобиль.

О том, что на Броварском проспекте, 29 вспыхнул пожар спасателям, сообщили в 15:09. На место выехали пожарные расчеты.

"Спасатели приступили к тушению огня. На месте было обнаружено троих пострадавших. Их передали медикам. Ликвидация пожара еще продолжается — пожарные проводят проливку и промывку территории. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров", — рассказали сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

К тушению огня было привлечено 30 человек личного состава и 5 единиц техники. Из-за пожара на АЗС было перекрыто движение транспорта на Броварском проспекте от улицы Братиславской до улицы Строителей.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку. Огонь полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых автомобилей.

Трое пострадавших с ожогами разной степени госпитализированы медиками. Среди них - водитель автомобиля, который врезался в заправочную колонку и оператор АЗС.

"В результате происшествия три человека, в том числе водитель авто и пассажир, а также оператор автозаправочной станции, получили ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали медики. Полицейские опрашивают свидетелей автопроисшествия и проводят первоочередные следственные действия. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ауди", 2002 года рождения, не справился с управлением и столкнулся с колонкой на автозаправочной станции, в результате чего произошло возгорание, известно о трех пострадавших, в том числе водитель авто и пассажир, 2006 года рождения, а также оператор АЗС, 1975 года рождения, получили ожоги разного степени тяжести. Врачи госпитализировали пострадавших, им оказывается медицинская помощь", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В Сети появилось видео, как автомобиль на скорости влетел в колонку на АЗС на Броварском проспекте в Киеве, после чего начался пожар. Этот момент зафиксировали камеры слежения.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль буквально таранит колонку на АЗС. После этого сразу загорается огонь. С места аварии разбегаются люди и уезжает другой автомобиль.

Пожар на АЗС в Киеве: автомобиль на скорости влетел в колонку

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.

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