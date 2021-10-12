Огненная страсть: на Киевщине после ссоры с бывшей женой, мужчина поджег дверь ее квартиры и сам обгорел

Огненная страсть: на Киевщине после ссоры с бывшей женой, мужчина поджег дверь ее квартиры и сам обгорел

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в городе Вишневом.

Вечером 11 октября во Вишневом по улице Машиностроителей, после конфликта с бывшей женой, мужчина поджег входную дверь ее квартиры.

Об этом информирует полиция Киевской области в Facebook.

На место происшествия сразу выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа отдела полиции, представители ГСЧС и скорая медицинская помощь.

Жителей многоэтажки были эвакуированы, пожар локализован. От огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют версию о самоподжоге.

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