Огненная страсть: на Киевщине после ссоры с бывшей женой, мужчина поджег дверь ее квартиры и сам обгорел

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в городе Вишневом.
Вечером 11 октября во Вишневом по улице Машиностроителей, после конфликта с бывшей женой, мужчина поджег входную дверь ее квартиры.
Об этом информирует полиция Киевской области в Facebook.
На место происшествия сразу выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа отдела полиции, представители ГСЧС и скорая медицинская помощь.
Жителей многоэтажки были эвакуированы, пожар локализован. От огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют версию о самоподжоге.
Читайте также:
- В Херсонской области 14-летний подросток поджег односельчанина: человек сгорел заживо
- В Киеве мужчина из ревности к бывшей жене поджег автомобиль ее сожителя фото
- Поджог из-за ревности: в Буче под Киевом мужчина бросил в здание бывшей бутылку с зажигательной смесью (фото)