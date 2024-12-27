Оформил инвалидность, чтобы получить средства: чиновник КГГА подозревается в мошенничестве (детали, фото)

Чиновник КГГА неправомерно оформил вторую группу инвалидности.

Киевская городская прокуратура сообщила цели и детали этой сделки.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении в подделке и использовании заведомо подложных медицинских документов (ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины) и в завладении средствами Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве (ч. 3 ст. 190 УК Украины) директору одного из Департаментов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)", – говорится в сообщении.

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По данным следствия, директор департамента городской государственной администрации, действуя в сговоре с неустановленными в настоящее время лицами, организовал подделку медицинских документов о якобы наличии у него тяжелых заболеваний, используя обратившиеся в районную медико-социальную службу и получил статус лица со второй группой инвалидности.

В результате этого, в течение 2022-2024 годов подозреваемому было безосновательно начислено и выплачено 283 тысячи гривен пенсионных выплат.

Подозреваемый безосновательно получил пенсионные выплаты на общую сумму 283 тысяч гривен / Фото: Киевская городская прокуратура

По данным телеграмм-канала "Викривач", речь идет о директоре одного из департаментов исполнительного органа Киевского городского совета Руслане Светлом.

На основании липовых справок подозреваемому присвоили вторую группу инвалидности / Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что врачи малинской больницы потребовали 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен, чтобы переоформить 3 группу инвалидности военному, который получил ее из-за ранения на фронте.

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