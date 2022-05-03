Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем лицам в госизмене — Венедиктова

Еще три человека привлечены к ответственности за мародерство.
Офис генерального прокурора Украины активно работает по выявлению государственных изменников.
Об этом 3 мая на брифинге в Ирпене сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Так, сообщено о подозрении трем лицам в госизмене, еще трое привлечены к ответственности за мародерство.
"Наша главная цель – добиться неотвратимости наказания для изуверов, которые издевались над гражданским населением, не только здесь сегодня в Ирпене, где мы можем действительно уже говорит о конкретных результатах, но и в других уголках нашего государства", — подчеркнула она.
Напомним, прокуратура установила 10 военных РФ, которые пытали украинцев в Буче.
Читайте также:
- Первое подозрение в убийстве мирного населения в Буче российскими военными выдвинуто – Венедиктова (фото)
- Использованный материал: в Минобороны сообщили, что Россия может сделать с Медведчуком
- Задержаны два коллаборанта, расстрелявших мирных жителей Большой Дымерки: фото, видео