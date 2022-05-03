Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем лицам в госизмене — Венедиктова

Еще три человека привлечены к ответственности за мародерство.

Офис генерального прокурора Украины активно работает по выявлению государственных изменников.

Об этом 3 мая на брифинге в Ирпене сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Так, сообщено о подозрении трем лицам в госизмене, еще трое привлечены к ответственности за мародерство.

"Наша главная цель – добиться неотвратимости наказания для изуверов, которые издевались над гражданским населением, не только здесь сегодня в Ирпене, где мы можем действительно уже говорит о конкретных результатах, но и в других уголках нашего государства", — подчеркнула она.

Напомним, прокуратура установила 10 военных РФ, которые пытали украинцев в Буче.

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