Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем лицам в госизмене — Венедиктова

Дата публикации
Просмотры
727
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем лицам в госизмене — Венедиктова

Правительственный портал

Еще три человека привлечены к ответственности за мародерство.

Офис генерального прокурора Украины активно работает по выявлению государственных изменников.

Об этом 3 мая на брифинге в Ирпене сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Так, сообщено о подозрении трем лицам в госизмене, еще трое привлечены к ответственности за мародерство.

"Наша главная цель – добиться неотвратимости наказания для изуверов, которые издевались над гражданским населением, не только здесь сегодня в Ирпене, где мы можем действительно уже говорит о конкретных результатах, но и в других уголках нашего государства", — подчеркнула она.

Напомним, прокуратура установила 10 военных РФ, которые пытали украинцев в Буче.

Читайте также:

Похищенный россиянами украинец рассказал о зверствах в плену и отца, которого до сих пор держат (на жестовом языке)

Похищенный россиянами украинец рассказал о зверствах в плену и отца, которого до сих пор держат (на жестовом языке)
Следующая публикация