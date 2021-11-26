Офицеры полиции разыскали мужчину, который в Киеве на Русановке дает пощечины незнакомым женщинам: что известно

Офицеры полиции разыскали мужчину, который в Киеве на Русановке дает пощечины незнакомым женщинам: что известно

Установлено, что мужчина находится на спецучете в медицинском заведении.

Участковые офицеры полиции разыскали мужчину, который в Киеве на Русановке дает пощечины незнакомым женщинам. Он недавно ударил в лицо девочку-подростка, которая шла ему навстречу.

С местным жителем пообщались полицейские и передали врачам. Установлено, что мужчина находится на спецучете в медицинском заведении.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили публикацию с информацией о том, что на улице Русановская Набережная в Днепровском районе столицы неизвестный мужчина проявляет агрессию по отношению к прохожим женщинам", — отметили в полиции.

Как рассказал заместитель начальника Днепровского управления полиции Константин Стрелковский, сотрудники отдела превенции немедленно приступили к проверке информации, установлению личности мужчины, его местонахождению и уже на следующий день разыскали.

"Это местный житель, 1974 года рождения. Мужчина проживает вместе с матерью и находится на спецучете в медицинском учреждении. Мы провели с родственницей профилактическую беседу и вызвали специализированную медицинскую бригаду", — говорит Стрелковский.

Полиция призывает киевлян в подобных ситуациях немедленно звонить по телефону на спецлинию 102.

Напомним, в киевском ботсаду им. М. Гришко мужчина напал с битой на женщину с ребенком.

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