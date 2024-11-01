"Офицер" оказался вором: псевдовоенный обворовал доверчивую киевлянку на огромную сумму

Полицейские задержали квартирника, похитившего у киевлянки более 400 тысяч гривен.

В столице полиция задержала 58-летнего мужчину, который представлялся высокопоставленным военным и обворовал киевлянку на значительную сумму.

Об этом информирует полиция Киева.

В Голосеевское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что при ее отсутствии из квартиры неизвестные похитили деньги в сумме более 400 тысяч гривен.

Во время допроса потерпевшая объяснила, что у нее гостил мужчина, с которым она познакомилась накануне. Новый товарищ представился военным высшего офицерского состава и рассказывал о службе и своих командировках. Женщина без колебаний оставила мужчину дома, пока сама пошла в магазин. Вернувшись, потерпевшая увидела в комнате беспорядок и отсутствие денег, а мужчина исчез из квартиры и на телефонные звонки не отвечал.

Проведенными оперативными мероприятиями сотрудники криминальной полиции Голосеевского управления полиции быстро установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 58-летний уроженец Черниговской области, не имеющий никакого отношения к военной службе.

Мужчину правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по месту жительства в столице, где и изъяли украденные им средства.

Событие квалифицировано по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Следователи за согласование Голосеевской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее киевская полиция задержала 31-летнего уроженца Одессы, который за один день обманул двух пенсионеров в столице на общую сумму 340 тысяч гривен. Злоумышленник действовал по известной схеме "ваш родственник в беде".

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