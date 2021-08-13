Одну отравил, другой пустил пулю в голову: в Киеве будут судить подозреваемого в убийстве двух сестер ради квартиры

Одну отравил, другой пустил пулю в голову: в Киеве будут судить подозреваемого в убийстве двух сестер ради квартиры

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

В Киеве будут судить мужчину, который подозревается в убийстве двух сестер ради квартиры. Близких родственников у девушек не было.

Одну сестру мужчина отравил, а другой пустил пулю в голову.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебное расследование по делу завершено.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Киева по обвинению в совершении умышленного убийства двух сестер с целью завладения квартирой, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что осенью 2020 года у обвиняемого возник преступный замысел по завладению квартирой двух сестер, которые не имели близких родственников. Войдя в доверие к потерпевшим, 12 ноября 2020 подозреваемый совершил убийство одной из них, отравив метиловым спиртом. А на следующий день под вымышленным предлогом заманил ее сестру в Голосеевский парк и застрелил из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении прокуратуры.

В рамках расследования 18 ноября 2020 мужчине было сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек, совершенном из корыстных побуждений, и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Обвиняемый остается под стражей.

Напомним, в Киеве адвокат вместе с сообщниками пытались скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем. Тело пролежало в квартире более семи месяцев.

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