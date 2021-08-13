Одну отравил, другой пустил пулю в голову: в Киеве будут судить подозреваемого в убийстве двух сестер ради квартиры

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
В Киеве будут судить мужчину, который подозревается в убийстве двух сестер ради квартиры. Близких родственников у девушек не было.
Одну сестру мужчина отравил, а другой пустил пулю в голову.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Досудебное расследование по делу завершено.
Направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Киева по обвинению в совершении умышленного убийства двух сестер с целью завладения квартирой, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 2 ст. 115 УК Украины).
"Досудебным расследованием установлено, что осенью 2020 года у обвиняемого возник преступный замысел по завладению квартирой двух сестер, которые не имели близких родственников. Войдя в доверие к потерпевшим, 12 ноября 2020 подозреваемый совершил убийство одной из них, отравив метиловым спиртом. А на следующий день под вымышленным предлогом заманил ее сестру в Голосеевский парк и застрелил из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении прокуратуры.
В рамках расследования 18 ноября 2020 мужчине было сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек, совершенном из корыстных побуждений, и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Обвиняемый остается под стражей.
Напомним, в Киеве адвокат вместе с сообщниками пытались скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем. Тело пролежало в квартире более семи месяцев.