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Одну из станций метро Киева затапливает водой: что известно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1142
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Одну из станций метро Киева затапливает водой: что известно

Метро Киева/Иллюстративный фото / Фото: Киевский метрополитен

Люди возмущены этой ситуацией.

В Киеве одну из станций метрополитена начинает затапливать водой. Речь идет об Олимпийской.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Одну из станций метро Киева затапливает водой

Одну из станций метро Киева затапливает водой

Подробности

Горожане говорят, что вода идет со стен и распространяется по путям. Пока реакции надлежащих служб на эту ситуацию нет.

Напомним, в Киеве с пятницы, 8 декабря, прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель – вода подтопила часть подземки столицы.

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Дата публикации
Просмотры
1142
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