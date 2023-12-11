Одну из станций метро Киева затапливает водой: что известно

Люди возмущены этой ситуацией.

В Киеве одну из станций метрополитена начинает затапливать водой. Речь идет об Олимпийской.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Одну из станций метро Киева затапливает водой

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Горожане говорят, что вода идет со стен и распространяется по путям. Пока реакции надлежащих служб на эту ситуацию нет.

Напомним, в Киеве с пятницы, 8 декабря, прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель – вода подтопила часть подземки столицы.

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