Одним ударом убил сотрудника УГО в Киеве: боксера Очеретяного приговорена к семи годам лишения свободы

От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
В Киеве мужчину, который во время конфликта нанес смертельную травму киевлянину, приговорен к семи годам лишения свободы.
Осужденный — боксер-тяжеловес Петр Очеретяный.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Напомним, происшествие произошло ночью 2 января 2019 года на Саперном поле в Печерском районе столицы.
Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. Затем между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль, едва не сбил его собаку.
"В ходе конфликта, мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица — головы, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. От полученной травмы потерпевший умер на месте. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер", — говорится в сообщении прокуратуры.
Как установлено позже, пострадавший был сотрудником Управления государственной охраны.
По результатам досудебного следствия обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении не признавал.
Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде девяти лет лишения свободы.
"18 августа 2021года Печерский районный суд вынес обвинительный приговор, которым боксер признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и осужден к реальной мере наказания — лишению свободы сроком на семь лет", — говорится в сообщении прокуратуры .
После получения текста приговора, будет решен вопрос о его обжаловании.
Напомним:
- Из-за конфликта на дороге в полночь 3 января 2019 года в Киеве спортсмен одним ударом в голову убил 26-летнего сотрудника госохраны Василия Хмелюка. Тот якобы не пропустил на пешеходном переходе экс-боксера и его двух собак. Очеретяный с места преступления скрылся, однако через несколько часов сам явился в полицию. Уголовное дело возбудили по статье умышленное убийство.
- Суд принял решение об аресте экс-боксера на два месяца с возможностью внесения залога.
- За несколько дней Очеретяный внес залог в 600 тысяч гривен и вышел из СИЗО.