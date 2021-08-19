Одним ударом убил сотрудника УГО в Киеве: боксера Очеретяного приговорена к семи годам лишения свободы

Одним ударом убил сотрудника УГО в Киеве: боксера Очеретяного приговорена к семи годам лишения свободы

От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

В Киеве мужчину, который во время конфликта нанес смертельную травму киевлянину, приговорен к семи годам лишения свободы.

Осужденный — боксер-тяжеловес Петр Очеретяный.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Напомним, происшествие произошло ночью 2 января 2019 года на Саперном поле в Печерском районе столицы.

Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. Затем между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль, едва не сбил его собаку.

"В ходе конфликта, мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица — головы, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. От полученной травмы потерпевший умер на месте. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как установлено позже, пострадавший был сотрудником Управления государственной охраны.

По результатам досудебного следствия обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении не признавал.

Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде девяти лет лишения свободы.

"18 августа 2021года Печерский районный суд вынес обвинительный приговор, которым боксер признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и осужден к реальной мере наказания — лишению свободы сроком на семь лет", — говорится в сообщении прокуратуры .

После получения текста приговора, будет решен вопрос о его обжаловании.

Напомним:

Из-за конфликта на дороге в полночь 3 января 2019 года в Киеве спортсмен одним ударом в голову убил 26-летнего сотрудника госохраны Василия Хмелюка. Тот якобы не пропустил на пешеходном переходе экс-боксера и его двух собак. Очеретяный с места преступления скрылся, однако через несколько часов сам явился в полицию. Уголовное дело возбудили по статье умышленное убийство.

Суд принял решение об аресте экс-боксера на два месяца с возможностью внесения залога.

За несколько дней Очеретяный внес залог в 600 тысяч гривен и вышел из СИЗО.

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