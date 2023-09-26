Один умер в муках, еще пятеро чуть не погибли: будут судить жительницу Киева, которая травила бывших, как крыс

Полиция Киевской области завершила досудебное расследование в отношении женщины, которая отсылала бывшим смертельные посылки и травила их, как крыс. Один из ее бывших любимых умер в муках, еще пятеро чуть не погибли от отравления таллием.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Еще зимой в полицию позвонил врач и сообщил, что в медицинское учреждение Иванковского района доставлен 38-летний мужчина с явными признаками отравления таллием.

Оперативники уголовного розыска стали более подробно исследовать ситуацию. Потерпевший отметил, что 14 февраля получил уведомление от неизвестного номера о том, что он участвовал в розыгрыше и выиграл приз. Через несколько дней мужчина действительно получил бутылку рома, которую стал постепенно употреблять. Через некоторое время ему стало плохо, и он попал в больницу.

Также подобные случаи отравления были зафиксированы в больнице Фастова. У пяти подруг был подтвержден в организме тоже этот вид металла.

Правоохранители приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и установили, что отправление курьерской доставкой ядовитых бутылок рома осуществляла женщина. В то время в полицию сообщили трагическую информацию — мужчина от отравления скончался.

Оперативники полиции Киевщины выяснили полную информацию о женщине, которая, вероятно, травила людей. 20 лет назад она жила в Иванковском районе и имела отношения с ныне умершим мужчиной, но семейная жизнь не сложилась. Неудачной оказалась попытка создать семью с еще одним потерпевшим, также получившим от подсудимой бутылку с ядом.

Во время санкционированного обыска в доме 35-летней злоумышленницы были обнаружены и изъяты еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она совершила покупку "подарков" и доказательства.

Тогда полицейские задержали женщину, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении.

По данным фактам следователи следственного управления полиции Киевщины, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, направили обвинительный акт в суд. Фигурантке грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Отметим, что таллий внесен в первый класс токсичности. У него нет вкуса и запаха. Отравление таллием – одно из самых сложных для диагностики. Характерный симптом отравления соединениями таллия – частичное выпадение волос, в значительной дозе – тотальная алопеция. При высокой дозе алопеция не характерна, поскольку человек погибает.

"Голливудское" убийство в Киеве – женщина коварно отравила бывшего

Напомним, что в феврале 2020 года в Киеве за короткое время госпитализировали четыре человека, в организмах которых обнаружили яд. Кто травил людей, до сих пор не знают.

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