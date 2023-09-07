Один погибший, трое раненых: в Киевской области будут судить мужчину, который бросил гранату в друзей (фото)

Мужчине грозит пожизненное заключение, читайте новости 1+1 (ТСН.ua).
В Киевской области будут судить мужчину, который бросил гранату в друзей.
Об этом сообщает прокуратура Киевской области.
Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины по факту умышленного убийства, совершенного опасным для жизни многих лиц способом (п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Событие произошло 29 мая в селе Калиново, в Таращанской территориальной общине на Белоцерковщине.
Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, обвиняемый по месту жительства проводил досуг в компании друзей. Затем он достал из кармана гранату, выдернул предохранительное кольцо и бросил его в 10 метрах от гостей.
По данным следствия, у мужчины возник конфликт со знакомыми. В качестве аргумента в споре он бросил гранату. В результате детонации взрывного устройства погиб 27-летний парень, еще три человека получили ранения. В частности, пострадала соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку.
Поняв, что натворил, мужчина пытался покончить с собой, но полицейские ему помешали.
Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей.
Напомним, в Киевской области пьяный мужчина до смерти избил военного.
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