Один погибший, трое раненых: в Киевской области будут судить мужчину, который бросил гранату в друзей (фото)

В Киевской области будут судить мужчину, который бросил гранату в друзей.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины по факту умышленного убийства, совершенного опасным для жизни многих лиц способом (п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Событие произошло 29 мая в селе Калиново, в Таращанской территориальной общине на Белоцерковщине.

Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, обвиняемый по месту жительства проводил досуг в компании друзей. Затем он достал из кармана гранату, выдернул предохранительное кольцо и бросил его в 10 метрах от гостей.

По данным следствия, у мужчины возник конфликт со знакомыми. В качестве аргумента в споре он бросил гранату. В результате детонации взрывного устройства погиб 27-летний парень, еще три человека получили ранения. В частности, пострадала соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку.

Поняв, что натворил, мужчина пытался покончить с собой, но полицейские ему помешали.

Мужчина пытался покончить с собой, но полицейские ему помешали / Фото: Прокуратура Киевской области

Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей.

Напомним, в Киевской области пьяный мужчина до смерти избил военного.

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