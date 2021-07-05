Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве закроют: когда именно и что произошло

Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве закроют: когда именно и что произошло

Вестибюль №1 не будет работать на вход и выход.

В Киеве в метрополитене от 6 до 10 июля закроют один из вестибюлей на станции "Контрактовая площадь".

Об этом сообщили на официальном телеграмм-канале КГГА.

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Вестибюль №1 в направлении станции метро "Почтовая площадь" закроют из-за замены там турникетов. Он не будет работать на вход и выход.

Как уточнили в КГГА в вестибюле установят современные турникеты, которые уже есть на нескольких станциях метро.

"Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную карточку, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", — отметили в КГГА.

Напомним, в Киеве мужчина ехал в метро с бойцовским собакой без намордника, пассажиры возмущались.

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